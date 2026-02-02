Сел в чужую машину и исчез: в Петербурге разыскивают пропавшего девятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге четвертые сутки не могут найти девятилетнего мальчика, который пропал во время прогулки в микрорайоне Горелово после встречи с водителем белого внедорожника. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

В Санкт-Петербурге волонтеры и полиция разыскивают девятилетнего школьника. Мальчик ушел из дома еще четыре дня назад, пообещав родителям поиграть на горке на Колобановской улице и заглянуть в магазин, но домой так и не вернулся. Ребенка видели у местного кафе быстрого питания, где он просил еду, а позже сел в салон белой иномарки Toyota к неизвестному мужчине.

Следователи уже установили, что автомобиль может принадлежать жителю деревни Яльгелево. Однако визит силовиков по адресу регистрации владельца джипа результатов не принес — мужчины на месте не оказалось. Местные жители отмечают, что школьник часто проводил время на парковке у Таллинского шоссе, подрабатывая мытьем фар. Сейчас по факту исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, что является стандартной практикой в подобных случаях для расширения полномочий следственной группы.

Особое внимание уделяется приметам ребенка: его рост составляет около 124 см, телосложение худощавое. В день пропажи мальчик был одет в черную куртку с красными элементами, синие штаны с камуфляжными вставками и бежевый клетчатый шарф. При себе у него был черный рюкзак. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика или водителя белой машины, незамедлительно выйти на связь.



Ранее на Камчатке нашли туристов, потерявшихся в районе термальных источников.