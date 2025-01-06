Шесть человек стали жертвами теракта в Магдебурге 20 декабря

Чисто погибших в результате трагического инцидента на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге выросло до шести человек, сообщило издание DPA.

Источник уточнил, что в больнице скончалась 52-летняя женщина, получившая серьезные травмы.

Теракт произошел вечером 20 декабря. Автомобиль на полной скорости въехал в толпу посетителей ярмарки. Кадры с жутким ДТП распространились в СМИ и соцсетях. Более 200 человек получили травмы различной степени тяжести.

Подозреваемый в совершении преступления — 50-летний гражданин Саудовской Аравии, который, по данным некоторых источников, является последователям антиисламского движения.

В то же время, руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА, уголовная полиция) ФРГ Хольгер Мюнх заявил об отсутствии исламистских мотивов у террориста в Магдебурге.

По информации газеты Bild, подозреваемый в совершении теракта находился под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил в СИЗО замначальника инспекции РЖД за подготовку терактов.