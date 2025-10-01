Школьники устроили побоище в Дагестане

В Махачкале десятки школьников устроили массовую драку, которая началась из-за оскорбительного комментария к фотографии в социальных сетях. В результате потасовки несколько подростков потеряли сознание. Об этом сообщает MK.RU.

Крупный конфликт между группами учащихся вспыхнул на улице имама Шамиля в Махачкале. Причиной массовой потасовки стал оскорбительный комментарий, оставленный под фотографией в одной из социальных сетей. Виртуальная перепалка быстро переросла в реальное противостояние, в ходе которого подростки сошлись в жестокой драке.

В разгар конфликта двое участников потеряли сознание, однако, по официальной информации МВД, госпитализация никому из них не потребовалась. Правоохранители доставили в отдел полиции шестерых наиболее активных участников инцидента для установления всех обстоятельств произошедшего.

