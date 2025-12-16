Подросток, напавший на школу в Одинцово, признал вину в преступлении

Подросток, задержанный по подозрению в вооруженном нападении на школу в Одинцовском городском округе, признал вину. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент, в результате которого погиб 10-летний ученик четвертого класса, произошел утром 16 декабря. Подозреваемый находится под стражей. Следствие устанавливает все детали и мотивы произошедшего.

Девятиклассник снимал свой маршрут по школе на мобильный телефон. Известно, что в школу он пришел с большим рюкзаком, после чего проследовал в туалет, где и готовился реализовать свой преступный замысел.

После этого школьник около 10 минут бродил по коридорам с ножом. Учительница начальных классов, в котором учился погибший мальчик, воспользовавшись тем, что преступник отвлекся, завела детей в кабинет и тем самым спасла их.

Ранее эксперты в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвали возможный мотив напавшего на Успенскую школу подростка.