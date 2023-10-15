Школы в Израиле перешли на дистанционный режим – СМИ

Формат дистанционного обучения будет таким же, как во времена локдаунов при коронавирусной пандемии. Конечно, будут и исключения – такие школы должны будут согласовать свое решение с министерством образования и учесть все данные по безопасности.

На данный момент сроки введения дистанционного режима обучения в стране не раскрываются.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».