Между главами РФ и Азербайджана состоялся разговор по поводу авиакатастрофы в Актау

Между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили падение пассажирского самолета в районе Актау. Об этом сообщило РИА Новости.

Звонок совершил Алиев во время пути в самолете из России в Азербайджан. Он находился на неформальном саммите СНГ в России, но после известий о трагедии решил немедленно вернуться домой. Уже по пути он связался с российским лидером.

«Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего исцеления пострадавшим», — указали журналистам в пресс-службе азербайджанского президента.

Сам Алиев также выразил искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших. Он взял всю ситуацию, связанную с данной трагедией, под свой личный контроль. Также Алиев раздал поручения главам соответствующих ведомств, чтобы они приняли необходимые действия по расследованию причин катастрофы.

Ранее стало известно, что системы управления авиалайнера перестали работать за 50 минут до его падения. У самолета отказали рули высоты, после чего экипажу пришлось управлять воздушным судном только за счет изменения тяги двигателей. Отказ произошел после столкновения со стаей птиц.