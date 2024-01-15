Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что Германия должна обеспокоиться не из-за сомнительных публикаций в интернете и СМИ, а из-за своей реальной и серьезной вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом пишет SHOT.

В интервью SHOT он подчеркнул, что это должно быть ключевым фокусом внимания для Германии, несмотря на сенсационные заголовки Bild о якобы существовании некоего «секретного плана» атаки русских на НАТО.

Ранее газета Bild опубликовала материал, в котором предполагалась возможность начала боевых действий между Россией и НАТО летом 2025 года. В материале указывалась ссылка на некий план, который якобы был разработан западными военными. Обе стороны, как Россия, так и Германия, отреагировали на этот материал, назвав его фейком.

Заявление Пескова проливает свет на обострение ситуации в российско-германских отношениях и подчеркивает необходимость более внимательного рассмотрения действительных вызовов и угроз в современном политическом контексте.

Ранее мы писали о том, что Песков предложил задать вопросы по поводу потери самолетов в Азовском море Министерству обороны.