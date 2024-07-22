SHOT: пострадавшей при взрыве газа в Апшеронске ампутировали ступню

Пострадавшей женщине при взрыве в Апшеронске ампутировали ступню. Об этом днем в понедельник, 22 июля, пишет SHOT, ссылаясь на собственные источники.

По данным канала, во время взрыва в ТЦ в городе Апшеронске заведующей аптекой пришлось ампутировать ступню. Пострадавшей – 40 лет, после ЧП она была доставлена на вертолете санавиации в город Краснодар, на данный момент находится в состоянии медикаментозной комы.

Самое ужасное – заведующая пришла на работу буквально за несколько минут до инцидента. Напомним, что в результате ЧП пострадали 14 человек, по предварительной информации, произошел взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по этому факту.

Ранее мы рассказали, что могло на самом деле произойти в квест-руме в Махачкале. По некоторым версиям, в гибели девушек могли быть виновным администраторы. Подробнее в материале.