SHOT: тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от «Москвы-сити»

Тело неизвестного мужчины всплыло неподалеку от «Москвы-сити», сообщил SHOT. По информации источника, труп утром, 9 октября, обнаружили прохожие по дороге на работу.

Мужчина всплыл в пяти метрах от берега на Шелепихинской набережной. На вид молодому человеку 30 лет. Он был одет в коричневые джинсы и синюю спортивную кофту. Что произошло с ним, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. На месте обнаружения тела также продолжают работать полицейские.

В августе в Москве произошел аналогичный случай. Возле Москвы-реки также всплыло тело неизвестного мужчины. Отмечалось, что при себе у погибшего была записка.

14 сентября стало известно, что на северо-востоке Москвы обнаружили тело обезглавленного мужчины. Отмечалось, что в этот день на Ярославском направлении железнодорожных путей изувеченный труп оказался вторым. Ранее там же нашли другого мужчину, попавшего под поезд.

Ранее сообщалось, что тела россиян, сорвавшихся с горы в Непале, не могут поднять из пропасти.