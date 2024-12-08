Силовики навели шороху в арт-пространстве Петербурга из-за ЛГБТ*

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в Санкт-Петербурге силы правопорядка проверяют закрытую вечеринку для ЛГБТ* «Круги свободы — бал», которая проходит в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что нагрянувшие туда силовики в настоящее время обыскивают все помещения с помощью служебных собак. О каких-либо задержаниях пока не сообщается.

«Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+», — приводится в публикации.

Напомним, на прошлых выходных столичный ОМОН нагрянул в Москве в клуб Arma, ранее носивший название Mutabor. Во время вечеринки людям приказали сесть на пол, некоторых досмотрели.

А минувшей ночью ОМОН ворвался в клуб «Систерс». Сообщается, что во время обыска у одного из посетителей были найдены наркотические средства. В другом клубе — «Bizarre» — силовики обнаружили комнаты с инвентарем для БДСМ-игр и сценические костюмы.

* — движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ