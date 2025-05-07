Силы ПВО отразили еще два украинских БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще два летевших на Москву беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте упавших обломков работают специалисты оперативных служб.

Сбитые стали четвертыми по счету объектами, ликвидированными системами ПВО за вечер среды, 7 мая. Ранее Собянин сообщил о еще двух дронах, которых сбили на подлете к Москве.

Атака БПЛА по российской столице представляет собой стратегию киевского режима, который пытается запугать граждан России. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что силы ПВО ликвидировали вражеские беспилотники над семью регионами страны.

Больше всего от атак со стороны ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области. Там практически ежедневно фиксируются попытки врага атаковать мирные районы беспилотниками и ракетами.

Ранее сообщалось, что временные ограничения введены на работу международного аэропорта Домодедово.