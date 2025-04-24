Силы ПВО уничтожили над Воронежской областью десять БПЛА

В ночь на 24 апреля над территорией Воронежской области было уничтожено около 10 украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений никаких не зафиксировано.

Воронежская область уже не первый раз подвергается атаке украинских дронов.

Так, вечером 8 апреля было уничтожено не меньше пяти украинских беспилотников.

23 апреля в небе над Елабугой, расположенной в Татарстане, зафиксировано уничтожение нескольких беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь уничтожили 10 БПЛА над Россией.