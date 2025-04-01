Силы ПВО за ночь ликвидировали три дрона ВСУ над Брянской областью
Минобороны: силы ПВО ночью сбили три украинских БПЛА над Брянской областью
Фото: [flickr.com]
В ночь на 1 апреля дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Киев продолжает игнорировать достигнутые в результате трехсторонних переговоров договоренности, продолжая совершать атаки на энергообъекты РФ.
С 18 по 31 марта украинская армия нарушила решение о прекращении ударов по объектам энергетики, совершив 23 атаки.
Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин и Зеленский поддержали инициативу, однако лидер киевского режима нарушил ее уже на следующий день.
Ранее сообщалось, что при атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали 12 гражданских лиц.