В ночь на 1 апреля дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Киев продолжает игнорировать достигнутые в результате трехсторонних переговоров договоренности, продолжая совершать атаки на энергообъекты РФ.

С 18 по 31 марта украинская армия нарушила решение о прекращении ударов по объектам энергетики, совершив 23 атаки.

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин и Зеленский поддержали инициативу, однако лидер киевского режима нарушил ее уже на следующий день.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали 12 гражданских лиц.