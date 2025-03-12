Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник

Минувшей ночью на 12 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник над шестью регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Так, 12 БПЛА сбили на Брянской областью, два беспилотника — над территорией Курской области, по одному вражескому дрону — над Калужской областью и Республикой Крым, еще пять БПЛА — над акваторией Черного моря.

ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать территорию России. В ночь на 11 марта в преддверии переговоров между украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) ВСУ нанесли массированный удар по российским регионам, выпустив 343 БПЛА. Система ПВО сбила вражеские объекты, однако не обошлось без жертв.

Больше всего дронов было уничтожено в Московском регионе. Там БПЛА пытались атаковать производственные предприятия и гражданскую инфраструктуру. Три человека погибли.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили дроны UJ-31 «Злива» для удара по Москве и Подмосковью.