СК опроверг сообщения о задержании подозреваемого в стрельбе в полицейских в Подмосковье

Следователи опровергли информацию о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Московской области сообщил ТАСС .

В ведомстве подчеркнули, что сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы установить местоположение подозреваемого и задержать его.

В воскресенье вечером в ходе операции по поимке наркосбытчика по полицейским открыли огонь. Один сотрудник органов погиб на месте, за жизнь его напарника сейчас борются врачи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. МВД попросило автомобилистов, которые накануне были на участке дороги между Черноголовкой и деревней Ботово, предоставить записи с видеорегистраторов.