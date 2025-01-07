СК проведет проверку после провала снегоходов под лед в Карелии

СК РФ инициировал доследственную проверку в связи с провалом под лед снегоходов в Карелии. Об этом сообщило республиканское следственное управление.

Инцидент произошел в Прионежском районе Карелии рядом с турбазой «Авиаретро». Там на лед Кончезера выехали шесть снегоходов с пассажирами и провалились под лед.

О ЧП в своем телеграм-канале сообщил региональный оперштаб.

Всех пассажиров (11 человек) удалось спасти. К счастью, ни у кого из них не было тяжелых травм.

Среди пострадавших трое детей.

Все люди выбрались на лед самостоятельно, передает пресс-служба МЧС России.

5 января в Карелии съехал с дороги и перевернулся туристический автобус, в котором находились 43 человека. В результате аварии некоторые пассажиры получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. В настоящее время прокуратура проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии.