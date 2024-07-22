Скончался мужчина, пострадавший на трассе Шебекино — Волоконовка от дрона ВСУ

Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал губернатора Вячеслава Гладкова.

Украинские дроны в очередной раз проникли на территорию Белгородской области. 21 июля там пострадал водитель на трассе Шебекино — Волоконовка. От удара автомобиль отбросило в кювет, там машина перевернулась. Мужчина серьезно пострадал.

По словам Гладкова, больше половины тела в ожогах, получен перелом руки и осколочные ранения. С этими травмами пострадавший попал в реанимацию областной клинической больницы в Белгороде. Несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Время смерти зафиксировали вечером, 22 июля.

Украинские силы с регулярной частотой обстреливают приграничные регионы России. Под обстрел попадают и юга, где летом собирается множество туристов. Под угрозой часто и предприятия. Недавно БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе.

Ранее сообщалось, что на Украине в военкомате произошло смертельное ЧП.