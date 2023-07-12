Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в нападении на юношу из-за прически в Электростали

Следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанных по подозрению в нанесении скальпированной раны 19-летнему жителю Электростали.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Уточняется, что в ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе генетическая. Затем следствие намерено предъявить обвинение.

Инцидент произошел 9 июля на улице Спортивная. Двое человек избили юношу из-за цвета волос, а затем ножом сняли скальп.

На допросе подозреваемые заявили, что в момент совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из фигурантов признал свою вину.