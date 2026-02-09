Словесная перепалка в приемном покое обернулась реанимацией: в питерской больнице избили пациента

В Петербурге конфликт между двумя пациентами в приемном покое больницы привел к тяжелым последствиям. Один мужчина, нанесший другому множественные удары, был задержан росгвардейцами, а его жертва с черепно-мозговой травмой оказалась в реанимации. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, в медицинском учреждении на проспекте Солидарности в Невском районе города. По информации Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ссора двух пациентов быстро переросла в физическое противостояние.

В ходе драки один из мужчин нанес другому четыре удара кулаком и около пятнадцати ударов ногой в область головы. В результате 49-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Его состояние потребовало немедленной госпитализации в реанимационное отделение.

Нападавшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали прибывшие по вызову медиков росгвардейцы и передали полиции. По данным МВД, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Пока его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

