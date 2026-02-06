Смерть россиянки в Шарм-эш-Шейхе: Роспотребнадзор затребовал документы у властей

Трагический инцидент на египетском курорте привлек внимание российских санитарных властей. Роспотребнадзор официально отреагировал на сообщения о смерти шестидесятидевятилетней туристки в Шарм-эш-Шейхе. Ведомство начало сбор информации для установления причин случившегося и направило соответствующие запросы в профильные министерства арабской республики. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно данным из открытых источников, пожилая женщина почувствовала резкое недомогание сразу после ужина в одном из местных отелей. Врачи боролись за жизнь пострадавшей в течение двенадцати дней, однако спасти пациентку не удалось. Сейчас российская сторона настаивает на получении полных медицинских заключений от министерства здравоохранения Египта и пояснений от представителей АТОР.

Специалисты ведомства проверяют условия оказания туристических услуг и качество питания на курорте. Главная задача — выяснить, стал ли причиной смерти некачественный продукт или иные факторы риска. Эксперты призывают граждан проявлять осторожность при выборе блюд в жарких странах и незамедлительно обращаться в страховые компании при первых признаках отравления. Дело находится под особым контролем федеральной службы.



Ранее Роспотребнадзор подтвердил завозной случай лихорадки чикунгунья в Россию.