Смертельная ловушка в больнице: пациент провалился в шахту лифта и пролежал там почти месяц

В Майкопе спустя 21 день после исчезновения нашли тело 69-летнего пациента, который упал в шахту лифта прямо в здании больницы. Трагедия произошла накануне плановой операции, а поиски осложняли неработающие камеры видеонаблюдения. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Мужчина пропал в начале февраля, когда находился в медучреждении и готовился к операции. Родственники забили тревогу, но почти месяц не могли получить внятного ответа о его судьбе. Выяснилось, что система видеонаблюдения в больнице не функционировала, что серьезно затруднило розыск.

Лишь спустя три недели тело мужчины обнаружили в шахте лифта. По предварительным данным, ночью в здании отключается освещение, а сам лифт регулярно выходит из строя. Среди типичных неполадок: аварийные посадки кабины и самопроизвольное открывание дверей до того, как лифт достигает нужного этажа.

Следственный комитет Майкопа возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

