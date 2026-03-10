Неудачный эксперимент в московском институте обернулся взрывом и госпитализацией сотрудника

В Москве при проведении научного эксперимента в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева произошел взрыв. В результате инцидента пострадал один из сотрудников учреждения, его пришлось госпитализировать. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

ЧП случилось в лабораториях НИИ. По предварительным данным, хлопок раздался во время одного из исследовательских процессов. Подробности о характере эксперимента и причинах, приведших к нештатной ситуации, пока не разглашаются.

Пострадавшего сотрудника оперативно доставили в медучреждение. О его нынешнем состоянии и должности, которую он занимает в институте, официальной информации не поступало.

Ранее родители отравившихся учеников в Зеленограде заявили о булочках с плесенью.