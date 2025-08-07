Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в центре столицы

В центре Москвы произошло смертельное ДТП — мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем Kia. Авария случилась на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагическое ДТП унесло жизнь мотоциклиста в центре Москвы. По предварительным данным, автомобиль Kia столкнулся с мотоциклом на перекрестке Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. Обстоятельства аварии выясняются — эксперты проверят состояние дорожного покрытия, работу светофоров и возможные нарушения ПДД со стороны обоих участников.

