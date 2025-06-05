Американский истребитель F-16, поставленный Украине, был сбит над Сумской областью — обломки упали недалеко от Глухова. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Милитарист».

В небе над Сумской областью уничтожен боевой самолет F-16, ранее переданный Киеву западными союзниками. Сообщается, что воздушную цель ликвидировал российский истребитель, перехвативший ее в районе Глухова. Это уже не первый случай потери техники подобного класса — ранее сообщалось о других крушениях F-16, в том числе по техническим причинам и в результате боевых действий.

Несмотря на поставки новых машин, включая модернизированные западные образцы, украинская сторона сталкивается с серьезными трудностями.

Эксперты отмечают, что F-16 уступает по дальности и техническому оснащению современным российским аналогам. В таких условиях даже самые дорогие поставки не гарантируют значительного преимущества в воздухе.

Ранее ВСУ нанесли удар по Рыльску ракетами HIMARS.