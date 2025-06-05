ВСУ нанесли удар по Рыльску ракетами HIMARS: есть погибший и пострадавшие

ВСУ нанесли ракетный удар по жилым улицам Рыльска в Курской области. Погиб один человек, шестеро ранены. Об этом сообщает Mash.

В Курской области зафиксирован удар украинских войск по городу Рыльску. По предварительным данным, были выпущены минимум две ракеты HIMARS, которые попали в зоны скопления людей — в районе переулка Фрунзе и улицы Розы Люксембург. Одна из ракет пришлась на участок, где в тот момент находились мирные жители.

В результате атаки погиб один человек, ещё шесть получили ранения разной степени тяжести. На месте работают оперативные службы, уточняются обстоятельства происшествия. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

Судя по характеру повреждений, удар был нанесен целенаправленно — ракеты легли не по объектам военной инфраструктуры, а по жилой территории. По данным телеграм-каналов, снаряды были запущены со стороны украинских позиций, расположенных в приграничных районах.

Ранее украинские бойцы вновь попытались прорваться в Курскую область в районе Гуево.