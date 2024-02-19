СМИ отмечают, что количество желающих покинуть резерв достаточно значительно, а квоты на завершение обучения не могут покрыть всех желающих.

Статья поясняет, что военнослужащие, желающие уйти в отставку, должны пройти пятидневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Однако в настоящее время спрос на эти курсы настолько высок, что квоты на текущий год уже заполнены, и остались лишь немногие свободные места.

Этот резкий рост числа отставников вызвал обеспокоенность в военных кругах и стал предметом широких дискуссий в обществе. Некоторые аналитики связывают увеличение числа увольнений с различными факторами, такими как изменения в геополитической обстановке или социально-экономические условия в стране. В то же время представители военного ведомства обещают рассмотреть меры для обеспечения безопасности страны в условиях возможного снижения численности резервистов.

Ранее мы писали о том, что испанские СМИ удалили новость о гибели российского пилота, угнавшего вертолет для ВСУ.