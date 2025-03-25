Стало известно о планах Зеленского взорвать украинские АЭС

Китайское издание Tencent сообщило о том, что украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает некий план в случае кризисной безвыходной ситуации.

По данным издания, Зеленский готов рассмотреть возможность подрыва украинских атомных электростанций в том случае, если ситуация станет безвыходной. Издание сообщает о том, что Зеленский готов сражаться до последнего украинца и именно поэтому такой «козырь» с АЭС украинский президент готов выложить в критической ситуации.

При этом автор статьи уточняет, что такие решения могут обойтись как США, так и Европе очень дорого. Читатели издания отмечают, что Украина итак оказалась в критическом положении, и поэтому такие заявления президента Украины являются не менее чем угрозой для всех.

Ранее Украина договорилась с США о безопасном судоходстве в Черном море.