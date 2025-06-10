По данным западного издания Military Watch Magazine, Вооруженные силы Украины к началу 2025 года потеряли подавляющее большинство американских танков Abrams. Из 31 машины, поставленной США в конце 2023 года, к настоящему моменту в распоряжении ВСУ остается не более четырех исправных единиц. Это означает, что уровень потерь составил около 87 процентов от первоначального объема.

Как указано в публикации, боевые действия начиная с февраля 2024 года, когда Abrams были введены в активное использование на линии фронта, показали их низкую эффективность в реальных условиях. Многие танки были либо уничтожены, либо захвачены российской стороной. При этом эксперты отмечают, что точное количество работоспособных машин, перешедших к российской стороне, до сих пор неизвестно. Однако существует высокая вероятность, что сейчас у России находится больше функциональных Abrams, чем у самой Украины.

Отмечается, что стоимость одной такой машины составляет около $10 млн, а общая сумма потерь только по этой статье приближается к $500 млн. Такая информация ставит под сомнение целесообразность поставок западной бронетехники на Украину без должного обеспечения ее обслуживания, логистики и тактического применения.

Ранее принудительная эвакуация была объявлена в Харьковской области.