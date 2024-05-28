Егор Чернев, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, выступил с резким обвинением в адрес западных союзников Украины.

В интервью газете New York Times Чернев заявил, что значительные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при продвижении российских войск в Харьковской области стали следствием запрета на использование западного оружия для ударов по российской территории.

По словам Чернева, украинская разведка и спутниковые снимки свидетельствовали о том, что Россия активно накапливала силы на границе. Однако Украина не могла нанести превентивные удары по этим позициям из-за жестких ограничений, наложенных западными странами на использование передаваемых ими ракет и другого вооружения.

Он также отметил, что этот запрет сыграл решающую роль в последующих событиях. По мнению Чернева, именно невозможность атаковать скопление российских войск стала причиной огромных потерь среди украинских солдат во время наступления российских сил в Харьковской области.

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