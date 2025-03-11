Снесшего остановку в Казани таксиста экспертиза уличила в приеме наркотиков

Экспертиза выявила, что в биоматериале человека, который снес остановку общественного транспорта в Казани, есть следы наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобиль в Казани снес пассажиров общественного транспорта, которые выходили на остановке из автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди них один ребенок. Экспертиза выяснила, что незадолго до ДТП водитель этой машины употреблял наркотики. В его биоматериале выявили следы амфетамина и марихуаны. До этого в отношении таксиста была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Теперь он может получить административное наказание в виде ареста.

«За употребление наркотиков предусмотрено административное наказание, поэтому сейчас решается вопрос об административном наказании. Возможно, административный арест», — указали журналистам правоохранители.

Ранее сообщалось, что компания Geely Motors ответила на критику по части работы подушек безопасности у своих машин. По утверждению специалистов, работе таких систем уделяется особое внимание. Инженеры концерна моделируют разнообразные аварийные ситуации, учитывая различные параметры. Автомобили Geely оснащены сложной системой управления, которая активирует элементы пассивной безопасности для минимизации рисков.