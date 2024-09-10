Собянин: обломки сбитого дрона ВСУ упали на московский аэропорт Жуковский

Один из сбитых нынешней ночью украинских дронов разорвался в небе над аэропортом Жуковский, и его обломки упали на саму аэрогавань. Об этом сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, обошлось без пострадавших. В настоящее время на территории Жуковского работают оперативные службы.

«Устраняются последствия падения осколков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — написал Собянин.

Столичный мэр добавил, что только что ПВО сбила еще один рвавшийся к Москве украинский беспилотник в подмосковном городском округе Коломна.

Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.