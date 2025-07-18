Собянин сообщил еще о пяти сбитых БПЛА над Москвой

Системы ПВО сбили еще пять беспилотников, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

Москва снова оказалась под угрозой с воздуха — в небе друг за другом были замечены пять беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Системы противовоздушной обороны оперативно среагировали и уничтожили все БПЛА. Точное место падения обломков не разглашается, но известно, что на месте уже работают специалисты МЧС и военные.

Беспилотники неоднократно пытались прорваться к Москве, но каждый раз их перехватывали. Власти усиливают меры защиты, включая модернизацию ПВО и увеличение числа дежурных расчетов.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА. Три из них были уничтожены над территорией Московского региона.