Собянин сообщил еще о пяти сбитых БПЛА над Москвой
Сергей Собянин: еще пять беспилотников сбили на подлете к Москве
Системы ПВО сбили еще пять беспилотников, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.
Москва снова оказалась под угрозой с воздуха — в небе друг за другом были замечены пять беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Системы противовоздушной обороны оперативно среагировали и уничтожили все БПЛА. Точное место падения обломков не разглашается, но известно, что на месте уже работают специалисты МЧС и военные.
Беспилотники неоднократно пытались прорваться к Москве, но каждый раз их перехватывали. Власти усиливают меры защиты, включая модернизацию ПВО и увеличение числа дежурных расчетов.
Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА. Три из них были уничтожены над территорией Московского региона.