В Жуковском снова введены ограничения на полеты

Уже в пятый раз за день в аэропорту Жуковский вводятся ограничения на полеты. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росавиации в четверг.

Стало известно, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 19:37 по московскому времени в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы.

Напомним, что в течение всего четверга в Жуковском уже пять раз вводились ограничения на полеты. В последний раз, согласно данным Росавиации, они были сняты в 16:39 по московскому времени, но потом опять введены.

Также ранее стало известно о том, что больше 80 рейсов в Москву перенаправлены из-за угрозы атаки беспилотников — из-за ограничений 82 самолета сели на запасных аэродромах.