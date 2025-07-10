Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве был сбит беспилотник — обломки упали в Подмосковье. Об этом мэр столицы написал на личной странице в социальных сетях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки на столицу с использованием беспилотного летательного аппарата. По его словам, ПВО сработала штатно — объект был уничтожен на подлете к городу.

Обломки сбитого дрона упали в Подмосковье. На месте работают сотрудники оперативных служб, которые оценивают последствия и проверяют территорию на предмет повреждений и возможных пострадавших.

Подробности о принадлежности и типе сбитого аппарата пока не раскрываются. Атака стала очередной в череде подобных случаев, из-за чего в регионе продолжают усиливать меры безопасности.

Ранее силы ПВО устранили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области.