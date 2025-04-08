Сотрудники ГАИ устанавливают причины массового ДТП в Одинцово

Вечером во вторник на 1-м километре автодороги Успенское шоссе — Северный обход Одинцово произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в телеграм-канале полиции Подмосковья, водитель «Тойоты» допустил выезд на встречную полосу, где иномарка столкнулась еще с четырьмя автомобилями.

В результате этого столкновения пострадали три человека — их доставили в больницы.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено», — добавили в МВД.

Водителям же рекомендовали искать пути объезда и учитывать сложившуюся ситуацию.

Напомним: ранее стало известно, что гости из свадебного кортежа в Карачаево-Черкесии устроили массовое ДТП и стрельбу.