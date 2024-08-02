Спасатели извлекли тело девочки из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Из-под завалов частично обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле извлекли тело девочки, проинформировало ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Таким образом, число погибших возросло до пяти человек.

Трагедия в Нижнем Тагиле произошла в четверг, 1 августа. Там, по предварительной информации, в подвальном помещении произошел взрыв газа, из-за чего два подъезда дома на улице Сибирской обрушились. В квартирах в этот момент находились люди.

Как уточнили в МЧС России, спасатели продолжают проводить на месте обрушения поисково-спасательную операцию.

По факту инцидента Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг. Проводится проверка.

Ранее власти Свердловской области сообщили, что пострадавшим и семьям погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выделят деньги. Так, родственникам погибших выделят по 1,5 миллиона рублей.

Ранее заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянок назвал коллективное бездействие основной причиной взрыва газа.