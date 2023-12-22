Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Химках

Открытое горение на складе в подмосковных Химках ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Склад мясокомбината загорелся минувшей ночью. К утру пожар был локализован на площади двести квадратных метров. По информации ведомства, пострадавших нет. Из здания самостоятельно вышли восемь человек.

На месте работают почти семьдесят спасателей и двадцать пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Балашихе загорелась гирлянда.