Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Химках
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Открытое горение на складе в подмосковных Химках ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Склад мясокомбината загорелся минувшей ночью. К утру пожар был локализован на площади двести квадратных метров. По информации ведомства, пострадавших нет. Из здания самостоятельно вышли восемь человек.
На месте работают почти семьдесят спасателей и двадцать пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Балашихе загорелась гирлянда.