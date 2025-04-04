Спасатели-медики из РФ успешно реанимировали пациента в Мандалае

Врачи-спасатели из России, работающие в Мьянме в городе Мандалай, в течение часа боролись за жизнь пациента и смогли его спасти. Об этом рассказал журналистам глава отряда «Центроспас» МЧС России Александр Кресан.

По его словам, 4 апреля в мобильный госпиталь МЧС России поступил больной в бессознательном состоянии. При поступлении в операционный блок у него не было признаков жизни — ни пульса, ни дыхания. Медики незамедлительно приступили к интенсивной сердечно-легочной реанимации, которая продолжалась более часа, уточнил Кресан.

Как он сообщил, российским врачам удалось восстановить сердечную деятельность. После этого пациента подключили к аппарату ИВЛ, предприняли все усилия для его стабилизации и транспортировали в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что из-под завалов в Мандалае извлекли тело, предположительно, учителя из России. Позже личность погибшего раскрыли. Им оказался учитель математики Михаил Казанцев.