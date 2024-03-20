Спасатели потушили открытое горение в строящейся многоэтажке в Подмосковье
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Открытое горение в строящемся доме в подмосковном ЖК потушено. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области сообщает РИА Новости.
Площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров. Горел утеплитель на последнем — двадцатом — этаже.
Сведения о пожаре в недостроенном здании в деревне Сапроново Ленинского округа поступили спасателям сегодня около 11:00, через сорок пять минут была объявлена локализация, еще через десять минут — ликвидация открытого пламени.
Ранее сообщалось, что после ликвидации пожара в многоквартирном доме в Щелково было обнаружено тело 88-летней пенсионерки.