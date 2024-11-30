Спецназ оттесняет толпы оппозиции от здания парламента в Тбилиси, начались задержания протестантов

Силы специального назначения грузинского МВД в настоящее время пытаются справиться с беснующейся толпой евроинтеграторов, не желающих признавать итоги парламентских выборов в октябре и мириться с решением правительства Грузии заморозить до 2024 года стремление страны в Евросоюз.

Как информирует ТАСС, спецназ начал постепенно оттеснять митингующих от здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

«В отношении протестующих применяются специальные средства, водометы и перцовый газ. Силовики проводят задержания людей», — приводится в публикации агентства.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что протестанты в Тбилиси пошли на штурм здания парламента Грузии и начали ломать ворота вокруг него.