Спецназ оттесняет толпы оппозиции от здания парламента в Тбилиси, начались задержания протестантов
Фото: [МВД Грузии]
Силы специального назначения грузинского МВД в настоящее время пытаются справиться с беснующейся толпой евроинтеграторов, не желающих признавать итоги парламентских выборов в октябре и мириться с решением правительства Грузии заморозить до 2024 года стремление страны в Евросоюз.
Как информирует ТАСС, спецназ начал постепенно оттеснять митингующих от здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
«В отношении протестующих применяются специальные средства, водометы и перцовый газ. Силовики проводят задержания людей», — приводится в публикации агентства.
Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.
Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Ранее сообщалось, что протестанты в Тбилиси пошли на штурм здания парламента Грузии и начали ломать ворота вокруг него.