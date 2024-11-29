Протестанты в Тбилиси пошли на штурм здания парламента Грузии

Акция протеста оппозиции в Тбилиси не думает стихать. Напротив, активисты так называемого «хинкального майдана» вечером в пятницу, 29 ноября, усилили настойчивость и пошли на штурм здания парламента страны на проспекте Руставели.

В ответ на действия оппозиционеров, как сообщает РИА Новости, от площади Свободы в сторону парламента выдвинулись сотни спецназовцев с водометами и спецтехникой. Обстановка продолжает накаляться с каждой минутой.

«До этого силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента, применяя слезоточивый газ и водомет. Силовики пустили „звуковой предупредительный сигнал“, но участники акции не расходятся», — приводится в сообщении агентства.

Отмечается, что митингующие несколько минут назад пытались выломать ворота у здания грузинского парламента.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.