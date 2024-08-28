Среди готовивших в Ингушетии теракты обнаружен представитель ЛГБТ

Один из шести арестованных за подготовку серии терактов в Ингушской Республике оказался представителем движения ЛГБТ*. Об этом сообщило РЕН-ТВ.

Ранее пресса сообщила, что в Ингушетии Федеральной службой безопасности были выявлены пособники международной террористической организации, которые планировали совершить целый ряд террористических актов, от нападений на правоохранителей до атаки православной церкви. В дальнейшем выяснилось, что один из фигурантов дела имеет отношение к сообществу ЛГБТ*.

«Один из задержанных за подготовку серии терактов в Ингушетии является представителем ЛГБТ*», — указали журналистам.

Молодой парень, являющийся представителем данного движения, вместе со своими сообщниками в июле текущего года связался с куратором одной из экстремистских организаций, после чего все они принесли присягу на верность террористам.

Уже сообщалось, что все фигуранты этого дела были арестованы и помещены в СИЗО. Они начали давать признательные показания.

*данное движение признано экстремистским и запрещено в России.