В 2025 году Португалия поставит Украине военную помощь еще на 220 миллионов евро. Об этом сообщает издание Lusa со ссылкой на премьер-министра страны Луиша Монтенегру.

Во время своей речи, сказанной по прибытию на саммит НАТО в Вашингтоне, чиновник пояснил, что в текущем году объем предоставленной помощи оказался даже выше обозначенной суммы, но конкретную цифру называть не стал.

С его же слов, на грядущей встрече он предоставит план, которого Португалия будет придерживаться для достижения инвестиции в безопасность и оборону страны в размере двух процентов от ВВП. Согласно расчетам, этот показатель должен быть достигнут европейской страной к 2029 году.

Ранее мы писали о том, что 10 июля вооруженные силы Украины нанесли удар «натовскими» снарядами по двум населенным пунктам в Донецкой Народной Республике. Неприятель атаковал Горловку, а также Донецк.