США захотели помочь Украине в управлении АЭС

Американский президент Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому о готовности помочь Киеву в управлении атомными и электрическим станциями. Об этом пишет РИА Новости в среду.

Стало известно, что Трамп назвал лучшим средством защиты указанной инфраструктуры передачу энергообъектов Украины во владение США. И Америка, уверен Трамп, готова помочь в этом вопросе Украине.

Трамп отметил, говорится в сообщении, что специалисты США со своими экспертными знаниями могли бы оказать большую помощь в электроснабжении и развитии атомных электростанций на Украине. Чтобы их защитить, американское владение станциями стало был лучшим вариантом.

Также ранее стало известно, что в США положительно оценивают действия РФ в переговорном процессе по Украине.