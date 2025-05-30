Стала известна причина взрыва в бухте Десантная во Владивостоке
Причиной взрыва в бухте Десантная во Владивостоке стало воспламенение баллона
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Согласно заявлению правительства Приморского края, инцидент в бухте Десантная во Владивостоке, а именно взрыв, был вызван возгоранием газовых баллонов (смесь пропан-бутана) в транспортном средстве.
В Антитеррористической комиссии Приморского края подтвердили, что причиной хлопков в бухте Десантная стало воспламенение баллонов с пропан-бутаном в автомобиле. Власти региона заверили, что административные здания не повреждены и обошлось без пострадавших.
На данный момент опасность полностью устранена. Ранее в тот же день власти сообщили о двух взрывах в окрестностях бухты.
В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока уведомил о закрытии движения в районе Горностая, конкретно — на пересечении со Снеговой улицей.
Пользователи социальных сетей сообщали о вертолете в зоне происшествия, а местные жители утверждали, что слышали два громких хлопка. Через несколько часов появилась информация о снятии оцепления.
Ранее стали известны новые подробности дела о взрыве в Ставрополе.