Стала известна причина взрыва в бухте Десантная во Владивостоке

Согласно заявлению правительства Приморского края, инцидент в бухте Десантная во Владивостоке, а именно взрыв, был вызван возгоранием газовых баллонов (смесь пропан-бутана) в транспортном средстве.

В Антитеррористической комиссии Приморского края подтвердили, что причиной хлопков в бухте Десантная стало воспламенение баллонов с пропан-бутаном в автомобиле. Власти региона заверили, что административные здания не повреждены и обошлось без пострадавших.

На данный момент опасность полностью устранена. Ранее в тот же день власти сообщили о двух взрывах в окрестностях бухты.

В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока уведомил о закрытии движения в районе Горностая, конкретно — на пересечении со Снеговой улицей.

Пользователи социальных сетей сообщали о вертолете в зоне происшествия, а местные жители утверждали, что слышали два громких хлопка. Через несколько часов появилась информация о снятии оцепления.

Ранее стали известны новые подробности дела о взрыве в Ставрополе.