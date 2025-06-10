Во Владивостоке завели дело после пожара на судне, унесшего жизнь одного человека

Во Владивостоке после пожара на промысловом судне возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Трагический инцидент произошел ранним утром 10 июня на промысловой палубе судна, где в результате пожара погиб моряк. Траулер был пришвартован у пирса в бухте Золотой Рог. Отмечалось, что 24 члена экипажа получили ранения и были эвакуированы.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 кв. м. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия (ЧП). Соответствующая проверка проводится следователями для установления всех обстоятельств инцидента.

Ответственность за причинение смерти по неосторожности предусматривает назначение исправительных работ на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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