Стали известны подробности гибели новосибирского чиновника на охоте

Стали известны детали гибели главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Чиновник погиб во время охоты на косуль от случайной пули местного бизнесмена, который не был с ним знаком. Об этом сообщает Лайф.ру.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагического инцидента на охоте в Ордынском районе, в результате которого погиб районный глава Александр Гриб. По предварительным данным, выстрел произвел 47-летний местный предприниматель Евгений П. Мужчины не были знакомы лично.

Бизнесмен, занимающийся торговлей стройматериалами, заметил движение в кустах на расстоянии около 400 метров и произвел выстрел, приняв цель за косулю. Пуля попала Грибу в подмышку. Стоявшие неподалеку охотники услышали крик и обнаружили чиновника без сознания. Первоначально они предположили сердечный приступ, и лишь позже медики обнаружили огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным.

Ранее в США охотник застрелил подростка, приняв его за белку.