«Стальной хищник» пополнил российский флот: атомный подводный крейсер «Хабаровск» спущен на воду
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Новейший атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск» сошел со стапелей «Севмаша» в Северодвинске. Церемонию вывода корабля из эллинга провели при участии министра обороны Андрея Белоусова и высшего командования ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС.
В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга новейшего атомного подводного ракетного крейсера «Хабаровск». Мероприятие собрало высшее руководство оборонного ведомства, включая министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.
Уникальная субмарина, рожденная в конструкторских бюро «Рубин» и построенная на мощностях «Севмаша», представляет собой платформу нового поколения. Ее ключевой особенностью называют возможность применения не только стратегических ракет, но и роботизированных подводных систем различного назначения. Это делает корабль многофункциональным инструментом для решения самых сложных задач в Мировом океане.
Ранее сообщалось о том, что российские Вооруженные силы провели испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон».