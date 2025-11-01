«Стальной хищник» пополнил российский флот: атомный подводный крейсер «Хабаровск» спущен на воду

Новейший атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск» сошел со стапелей «Севмаша» в Северодвинске. Церемонию вывода корабля из эллинга провели при участии министра обороны Андрея Белоусова и высшего командования ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС.

Уникальная субмарина, рожденная в конструкторских бюро «Рубин» и построенная на мощностях «Севмаша», представляет собой платформу нового поколения. Ее ключевой особенностью называют возможность применения не только стратегических ракет, но и роботизированных подводных систем различного назначения. Это делает корабль многофункциональным инструментом для решения самых сложных задач в Мировом океане.

Ранее сообщалось о том, что российские Вооруженные силы провели испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон».