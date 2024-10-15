Стало известно о состоянии мужчины, дрейфовавшего на лодке в Охотском море

Россиянина, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, в Магадане встретят психологи, сообщил SHOT.

По информации источника, 46-летний Михаил Пичугин находится в шоковом состоянии и пока не может говорить. Также он ведет себя отрешенно. Путешественник сохранял тела своего брата и племянника, плавая с ними неделями.

Предположительно, первым скончался 15-летний племянник Сергея — Илья. Позже смерть пришла и за 49-летним братом мужчины Сергеем.

Михаила, которого сейчас доставляют на супертраулере «Ангел», уже несколько раз кормили и переодели. Сейчас он спит. Когда рыбаки с подростком отделились от своей тургруппы и пропали, температура моря опускалась до 8 градусов, а запасов еды хватало всего на две недели. Как Михаилу удалось выжить, станет известно только тогда, когда он придет в себя.

Судно с еле живым Михаилом и телами его родственников обнаружили рыбаки в Охотском море спустя 67 дней поисков в 1000 км от Охи.

Как ранее сообщил Mash, с поисками россиян активно помогали их семьи, которые добивались от МЧС и прокуратуры продолжение поисковой операции несмотря ни на что.