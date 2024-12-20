Стало известно о состоянии раненого при массированном обстреле ВСУ подростка

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала про состоянии пострадавшего при массированном обстреле ВСУ подростка из Рыльска Курской области.

По словам детского омбудсмена, пострадавший 13-летний подросток выжил, он остается под наблюдением врачей. Специалисты оценивают состояние мальчика как стабильное.

Напомним, что 20 декабря ВСУ устроили массированный обстрел Курской области. С 15.30 они наносили удары по Рыльску, что подтвердил врио главы региона Александр Хинштейн. Он заявил, что в результате обстрела шесть человек погибли, включая одного ребенка. Также десять человек пострадали. Повреждения получили школы, местный ДК, колледж, жилые дома и автомобили.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ввели особый режим из-за потенциальной воздушной опасности.